Snow Man「オドロウゼ！」ジャケ写 Snow Manの新曲「オドロウゼ！」が2月23日に配信リリースされることが発表された。 3月6日公開の映画『スペシャルズ』の主題歌として解禁されていた本楽曲は、誰もが抱えている、日常に渦巻く不安や疲れを軽やかに吹き飛ばし、笑って踊って、前へ進もうと導いてくれるポジティヴなダンスチューン。 アップダウンの激しい毎日も、キミと、みんなとなら楽しい時間に変わっていく…