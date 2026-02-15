人気レースクイーンの池永百合（29）が15日までに自身のインスタグラムを更新。ピンクのミニワンピース姿を公開した。「Happyvalentineみんなは何枚目が好き？明日の撮影会では、みんなならチョコお渡しするねまだまだ参加待ってますー！！」などとつづり、ピンク色のタイトなミニワンピ姿の写真をアップ。ハッシュタグで「valentine」「バレンタインデー」と添えた。この投稿にフォロワーらからは「めちゃくちゃ素敵