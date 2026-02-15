3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿が15日、宮崎市のサンマリンスタジアムで行われ、前日から3人態勢で訪れていたドジャーススカウト陣が2日間の視察日程を終えた。訪れたのはジョン・ディーブル環太平洋スカウトディレクター、ゲレン・カー編成部長ら。ディーブル氏は04年アテネ五輪でオーストラリア代表の監督を務め、侍ジャパンに勝利した上で銀メダルを獲得した。訪問の目的を聞かれたカー編成部長は