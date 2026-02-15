ブラックバーンは14日、チャンピオンシップ第32節のQPR戦で3-1の勝利を収めた。ブラックバーンのMF森下龍矢が1ゴール1アシストと活躍し、QPRのFW斉藤光毅も1ゴールを決めた。森下は前半21分、右サイドハーフウェーライン付近でプレスにきた相手選手を華麗に股抜き突破して前進し、最終ラインとGKの間に芸術的なグラウンダーのスルーパスを供給。MFケビン・デ・ブライネを彷彿とさせるパスに現地実況も「What a ball from Moris