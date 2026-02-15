リバプールのアルネ・スロット監督は14日のFAカップ・ブライトン戦後、直近のリーグ戦で負傷交代したMF遠藤航について診断結果は依然として出ていないことを明らかにした。その上で「シーズン終盤に復帰するチャンスがあることを願っている」ともコメント。クラブ公式サイトが伝えている。遠藤は11日のプレミアリーグ第26節・サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発を飾るも、後半24分に左足首を負傷して担架に乗って交代を強い