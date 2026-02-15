3月のWBCで世界一連覇を目指す侍ジャパンの宮崎事前合宿が15日、宮崎市のサンマリンスタジアムで行われ、井端弘和監督（50）が元巨人、ヤンキースの松井秀喜氏（51）と長時間の「青空会談」を行った。野手陣がフリー打撃を行う打撃ケージの裏で約1時間。お互いに笑顔を見せながら話し込んだ。今回の松井氏の激励のための来訪は、井端監督からのたっての願いで実現したもの。学年は井端監督が一つ下で、高校時代には対戦し