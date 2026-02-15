女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。芸能界入りのきっかけを明かした。水野は福岡市に住んでいた中学1年の時に、オーディションを受けたという。MCの「極楽とんぼ」加藤浩次が「（芸能人に）なりたかったんですか」と問うと、「これが。CMのキャラクターを探すオーディションだったんですけれども、福岡にいる時に、夏休みに『De☆View』っていう雑誌の中にある広告を見