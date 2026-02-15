2026年で70歳になったコント赤信号のリーダー・渡辺正行が、2月14日に開催された「剣道七段審査会」で合格、昇段して話題になっている。「中学生時代に『体が大きいから、やってみないか』と誘われて、剣道部に入部したそうです。高校でも続けましたが、明治大学に進学後は落語研究会に入部し、中断しました。その後、芸能界入りした渡辺さんは多忙を極め、剣道から離れていましたが、『炎の体育会TV』（TBS系）などで芸能界の