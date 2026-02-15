全日本プロレス１５日の後楽園大会で、世界タッグ王座挑戦を控える諏訪魔（４９）、鈴木秀樹（４５）組が前哨戦に勝利して暴走ユニット「エボリューション」の復活を宣言した。諏訪魔と鈴木は、２３日の東京・大田区総合体育館大会で綾部蓮、タロース組に挑戦する。この日は関本大介を加えた３人で綾部、タロース、羆嵐組と対戦。王座戦を意識して両軍は序盤から激しくやりあい、一進一退の攻防を繰り広げた。終盤には鈴木が