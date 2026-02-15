◆練習試合巨人−広島（１５日・那覇）巨人の泉口友汰内野手が、２０２６年の対外試合チーム初安打をマークした。０−０の初回１死一塁、岡本の１４６キロストレートを捉え、広く空いた一、二塁間を破って右前安打とした。昨季は遊撃のレギュラーに定着し、打率３割１厘。１１日の紅白戦でも今季初打席初安打をマークし、「１球目から自分のタイミングで振りにいくことを意識してやっていました」とテーマを持って順調な調整