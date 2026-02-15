ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は１５日、オリオールズからＦＡになっていた菅野智之投手がロッキーズと１年５１０万ドル（約７億９０００万円）で契約合意したことを報じた。ロッキーズのコロラド州デンバーの本拠地・クアーズフィールドは、標高約１６００メートルの高地にあり、気圧が低いため空気抵抗が少なく、他球場に比べて打球の飛距離が約１０％伸びるとされている。司会を務める膳場貴子アナウ