ＪＲＡは２月１５日、日本時間８日１時にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）のアブダビ競馬場で行われたアブダビゴールドＣ・リステッド（芝１６００メートル）で優勝したシュトラウス（牡５歳、美浦・武井亮厩舎、父モーリス）が、ＵＡＥ遠征から成田国際空港に１４日午前に到着し、輸入検疫に入ったことを発表した。