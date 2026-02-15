ミラノ・コルティナ五輪は１４日、第９日の競技を終え、日本勢は史上最速ペースとなる１５個のメダルを獲得している。第９日は、スキー・ジャンプ男子個人ラージヒルでで二階堂蓮が銀メダルを獲得。今大会は個人ノーマルヒル銅、混合団体銅に続き、３個目のメダル。日本のジャンプチームはここまで全４種目で表彰台に立ち、勢いに乗る。これで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金３、銀４、銅８で合計１５個となった。第１