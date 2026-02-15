ENHYPENが2月14日(土)ユナイテッド・シネマ アクアシティお台場にて、＜ENHYPEN 7th Mini Album『THE SIN : VANISH』‘VAMPIRE IS COMING in TOKYO’ ＞を開催し、約1,000人のENGENE（ファンダム名）と対面した。同イベントは先立ってソウル・香港で開催されており、3都市での開催となっている。この日、ENHYPENは「世界中を逃避中のヴァンパイア」という設定でステージに登場し、チャプター映像のストーリーやメッセージに関する