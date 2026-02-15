ミシェル・オバマ元米大統領夫人（62）が、1回の施術で耳に10カ所のピアスを開けていたことを明かした。きっかけは、身近な若い世代からの影響だったという。 【写真】しっかり耳がギラギラ化ピアス開けまくりのミシェル夫人 自身のポッドキャスト「IMO」で、兄で共同司会者のクレイグ・ロビンソン氏が「耳にたくさん新しいピアスがあるのに、僕は気づいてなかったよね」と話題を振ると、オバマ夫人は驚きつつも率直に経緯