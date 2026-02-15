かつてリバプールでプレーをしたジョーダン・アイブが逮捕かつてイングランド・プレミアリーグのリバプールで将来を嘱望されたウインガーが、衝撃の形で母国へと帰還することになった。かつて1500万ポンド（約28億円）の市場価値を誇ったジョーダン・アイブは、ルートン空港で飛行機を降りた直後に警察によって身柄を拘束され、暴行の疑いで訴追されたと英紙「ザ・サン」が伝えた。現在はブルガリアのロコモティフ・ソフィアで