冬季五輪史上初めて南米の国からメダリストが誕生した。主人公はブラジルのスキー代表ルカス・ブローテンだ。ブローテンは14日に行われたミラノ・コルティナ冬季五輪スキー男子大回転で2分25秒00を記録し金メダルを獲得した。1924年に始まった冬季五輪で南米の選手がメダルを取ったのは初めてだ。しかしブローテンは国籍がブラジルであるだけで事実上ノルウェー選手に近い。ブローテンはブラジル出身の母親とノルウェー出身の父親