北朝鮮の金与正（キム・ヨジョン）労働党副部長が韓国統一部の鄭東泳（チョン・ドンヨン）長官の対北朝鮮無人機浸透事件に対する遺憾表明に対し「比較的に常識的な行動」と評価した。韓国の融和措置にとげのある反応を見せてきた金副部長が肯定的立場を見せたのは、強弱両面戦略を通じた事実上の「韓国手なずけ」の意図とみられる余地が大きい。韓国政府が尹錫悦（ユン・ソクヨル）政権当時に効力を停止した9・19南北軍事合意、特