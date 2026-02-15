米トランプ政権が13日、自国の造船業再建のロードマップを発表しながら「韓日と造船再活性化に対する歴史的協力を継続する」と明らかにした。協力案と関連しては造船業再活性化の核心財源として韓国に対する関税圧迫で勝ち取った1500億ドル（約23兆円）の造船業投資パッケージに言及し、貿易と関税を担当する通商代表部（USTR）が出なければならないと強調した。また、前日の12日に「気候変動は詐欺」として温室効果ガス規制の根拠