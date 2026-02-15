タレントの堀ちえみが14日に自身のアメブロを更新。59歳の誕生日を控えた前日に、夫・尼子勝紀さんとともに“豪華ディナー”を堪能したことを明かした。【映像】堀ちえみの水着姿&自撮りショット（複数カット）堀は「大阪でバースデーの食事を、美味しく楽しくいただきました」と書き出し、宿泊先の57階にあるレストランを訪れたことを報告。金目鯛やフォアグラ、飛騨牛のステーキといった贅沢なコース料理を披露し、「絶