外出先で充電が少し足りないとき、軽く持ち歩けるバッテリーがあると助かります。コンパクトなサイズ感に、分かりやすい表示と基本を押さえた仕様。ポケットやミニバッグにも収まるサイズだから、必要なときにさっと取り出して使えます。日本の有名ブランドという安心感もあり、品質で選びたい人にもおすすめです。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：モバイルバッテリー ライトミントグリーン価格：￥1,100（税込）サイズ（