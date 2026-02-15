ZIPAIR Tokyoは、リブレット形状塗膜を施工したボーイング787-8型機を1月27日から運航している。日本航空（JAL）、宇宙航空研究開発機構（JAXA）、オーウエルと共同で施工したもの。対象機材はボーイング787-8型機1機（機体記号：JA851J）。ZIPAIRの機体へのリブレット形状塗膜施工は初めて。リブレットはサメ肌に着想した微細な溝構造で、気流に沿って機体表面に配置することで飛行時の空気抵抗を抑える技術。オーウエルとJAXAが