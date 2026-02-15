ワトフォード（イングランド2部）に所属するイタリア人MFエドアルド・ボーヴェが、移籍後初出場を果たした。イタリアメディア『スカイ』が同選手のコメントを伝えている。2021年5月にローマでプロデビューを飾ったボーヴェは現在23歳。ローマからフィオレンティーナに期限付き移籍していた2024年12月1日、インテルとの対戦中に突如意識を失ってピッチ上に倒れ込み、応急処置を受けた後そのまま病院へ搬送された。幸い一命を