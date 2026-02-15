昨夜遅く、大阪・道頓堀で男が少年３人を刃物で刺して１人が死亡、２人がけがをした事件で、警察は２１歳の男を逮捕しました。午前０時前、大阪・ミナミの道頓堀橋近くのビルで、男が少年３人を刃物で刺し、奈良県田原本町に住む鎌田隆之亮さん（１７）が胸など複数か所を刺されて死亡、ほかの少年２人（１７）も、上半身を刺され病院に搬送されました。警察によりますと、被害少年らと男は知人とみられ、直前に何らかのトラ