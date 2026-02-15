歌手のAdoさんは2月14日、自身のX（旧Twitter）を更新。新曲の“初の実写”ジャケットを公開しました。【写真】Ado、“初の実写”ジャケット！「お顔のシルエット綺麗すぎて尊い……」Adoさんは「2月18日 新曲『ビバリウム』 私が作詞作曲しています」と、スタッフ公式Xの投稿を引用して「初の実写ジャケットです。私が写っています」とつづっています。新曲のジャケットでは、暗い部屋の奥に座るAdoさんの横顔が、モニターの光に