「ビジオケセットアップ」青山商事は、タイパとコスパを両立したビジネスにもオケージョン（式典）にも使える「ビジオケセットアップ」を、2月12日から洋服の青山全店および、公式オンラインストアで発売した。なお、キャミワンピースは、洋服の青山限定50店舗で取り扱いをしている。昨今、共働き世帯のライフスタイルは効率よく時間を使うことがスタンダードになる中で、時間単位の有給休暇や半日有給休暇を柔軟に活用するビジネ