総合マーケティングビジネスの富士経済は、毎年行っている加工食品の市場調査を7月から開始した。調査は20カテゴリー383品目を対象に、4回に分けて実施する。第3回は、酒税法改正もあり業界全体で市場活性化に向けた取り組みがみられるアルコール飲料、需要の二極化が進む清涼飲料類や嗜好品の3カテゴリー96品目の国内市場を調査した。その結果を「2026年 食品マーケティング便覧 No.3」にまとめた。トピックスとして、RTDの国内市