ヤーマンは、ミネラルコスメブランド「オンリーミネラル」から、今年で5シーズン目を迎える「クールコンフォート」シリーズに、人気のUV下地などに加え、新アイテムとして持ち運びに便利なブラシ一体型UVパウダーを含めた4製品を、3月1日から数量限定で順次発売する。「夏のUVメイクを、もっと涼やかに楽しみたい。」そんな願いを叶えてくれる「クールコンフォートシリーズ」から人気製品に加え、ブラシ一体型のUVパウダーが新登場