女優の水野美紀（51）が14日放送のTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時30分）に出演。オーディションを受けるきっかけを語った。水野は中学1年生のときにCMキャラクターを探すオーディションを受けたといい「福岡にいるときに『De☆View』って雑誌の中にある広告をみて。夏休み陸上部入ってて、夏休みの練習がすごく嫌で。これ地区予選が福岡であって、通過するとタダで2泊3日で東京に行ける。2泊3日で東京に行きたくて応募