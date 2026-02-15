進学を控えるなか、入学金や入学時に必要な費用に奨学金を充てたいと考える人は少なくありません。 一方で、奨学金の入金時期や納付期限との関係が分かりにくく、入学金等の支払いに間に合うのかと不安に感じることもあるかもしれません。 本記事では、奨学金の振込スケジュールや入学金等を準備する手段について解説します。 奨学金は入学金等の支払いには間に合わない 貸与奨学金や入学時特別増額貸与