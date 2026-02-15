親が亡くなったあと、実家の片付けをしているときなどに、新たに通帳が見つかる場合があります。 親の葬儀でちょうどお金が必要だった、などの理由でお金を移動したいと考える人もいるでしょう。しかし、トラブルにつながる場合もあるので、見つかった通帳は扱いに注意が必要です。 今回は、見つかった通帳に入っている預貯金をどう扱うべきか、トラブルを防ぐためにできることなどについてご紹介します。 相続