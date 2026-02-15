現在、ファッション誌『non−no』専属モデル、俳優としても大活躍中の菊地姫奈が2月16日（月）発売『週刊プレイボーイ9-10号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。週プレのグラビアに登場するのは実に1年ぶり！「初心に返りたかった」という沖縄ロケの舞台裏から近況まで、たっぷりと語ってもらった。＊＊＊【グラビアの好きなところ】――今回は2泊3日の沖縄ロケでした。まずは撮影を振り返っての感想をお願いします。菊地グラ