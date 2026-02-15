◆報知新聞社主催第５８回青梅マラソン（１５日、東京・青梅市日本陸連公認コース）男子３０キロの部は荒生実慧（あらお・まさと、２５）＝ＮＤソフト＝が優勝。男子３０キロの部では伊藤国光氏（１９８５、８６年）以来、史上２人目の２連覇を達成した。約２０キロで抜け出すと、嶋津雄大（ＧＭＯインターネットグループ）ら強力ライバルを引き離し、そのまま逃げ切る圧巻Ｖだった。昨年は１時間３０分５０秒を記録。「