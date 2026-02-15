◆練習試合巨人−広島（１５日・那覇）巨人の石塚裕惺内野手（１９）が「４番・三塁」でスタメン出場し、１回表にいきなりファインプレーを見せた。無死一塁、菊池が放った三塁線の打球に横っ飛び。すかさず二塁へ送り、フォースアウトとした。２死一、二塁でも強い三ゴロを難なくさばいた。高卒２年目の石塚はここまで１軍キャンプに帯同。本職は遊撃だが、出場機会を見据えてキャンプでは三塁にも挑戦している。前日１４日