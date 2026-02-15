２月１５日の小倉３Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１０００メートル＝１４頭立て）でハヤテノツバサが１着となり、管理する杉山佳明調教師＝栗東＝はＪＲＡ通算１００勝を達成した。２１年３月６日１Ｒの初出走から通算１５０９戦での到達で、現役１４５人目。重賞は２４年の福島牝馬Ｓ（コスタボニータ）を含む通算２勝。杉山佳明調教師「開業して以来、毎週末休むことなく管理馬を出走させて、たくさん競馬を使わせていただい