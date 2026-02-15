◇練習試合巨人―広島（１５日・那覇）広島のドラフト１位・平川（仙台大）が対外試合初安打をマークした。今季初の対外試合に「１番・ＤＨ」で出場。初回の第１打席で中前打を放った。平川は前日１４日に「いい準備ができている。コンディションもいいので、明日（１５日）は打てるかな」と語っていた。