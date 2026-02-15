冬の空に差し込む、一筋のまばゆい光。そんな情景を香りで表現した「トム フォード ソレイユ ネージュ オード パルファム スプレィ」が、2026年2月20日(金)に全国発売予定【新製品】として登場します。雪原を照らす太陽の輝きを閉じ込めたような清らかさと温もりを併せ持つ一本は、凛とした季節にこそ纏いたいラグジュアリーな存在です。 冬の太陽を描く香りの世界 ソレイユ ネージュは、トム