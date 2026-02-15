ハイオクの高性能エンジン搭載ダイハツには、かつてコンパクトスポーツカーの“究極系”といえる伝説的なクルマが存在しました。そのクルマの名前は「ブーンX4」。とくに高い走行性能を発揮したこのブーンX4を振り返ります。ダイハツが生産・販売していたコンパクトハッチバックカーにあたる「ブーン」は、「ストーリア」というコンパクトカーの後継車として2004年に登場しました。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ