私はカヤ。夫ケンジと一緒に、母の家から車で30分くらいのところに住んでいます。母は軽い介護が必要で、ヘルパーさんや訪問看護の方に通ってもらいながら、本人の意向でひとり暮らしをしています。兄夫婦は母の家から車で2時間くらいのところに住んでいます……が、なぜか兄は以前から、「母の介護は自分が仕切る」と息巻いています。私たちの方が近いのだから、何かあったときには私が駆けつけるのが合理的だと思うのですが……