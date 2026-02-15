2024年でツアーから撤退した上田桃子や今年プロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花が在籍している「チーム辻村」を率いるプロコーチの辻村明志氏。グリップの基本は両手がケンカしないことだという。その真相を聞いた。【写真】ボールが第二関節で一直線になるように握ろう！上田桃子のお手本グリップもお届け◇◇◇グリップについては、いろんな考え方があります。フックやウィークといった握りの形について、あるいは『し