＜アジアパシフィック女子アマチュア選手権最終日◇15日◇ロイヤル・ウェリントンGC（ニュージーランド）◇6362ヤード・パー72＞アジア太平洋地域の女子アマNO.1を決める一戦。その最終ラウンドが終了した。【痛烈！】ドラコン女王・後藤あいのインパクトがすごい廣吉優梨菜（福岡第一高）が5バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「73」をマーク。日本勢最上位のトータル5アンダー・5位で4日間を終えた。岩永杏奈（大阪桐蔭高）と