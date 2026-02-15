元TOKIOの松岡昌宏（49）が15日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。親友の著名人と久々に食事したと明かした。松岡が23年に「ラジオに呼んでもらった」としたのはサッカー元日本代表の中田英寿氏。「26、7年ぶりぐらいに会ってラジオでしゃべって。だけど、俺たち18歳ぐらいから会って21歳まで飯食ったり遊んでいたりしてたんだけど、20数年ぶりに会った感じはしなかった」と共演を振り返った。「ヒ