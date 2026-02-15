2月13日午後、新潟市北区の一般住宅内で70代女性を暴行した疑いで72歳の男が逮捕されました。暴行の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区に住む農業の男(72)です。男は2月13日午後1時ごろ、新潟市北区の一般住宅内で70代女性に対して背中を両手で押して畳の上に突き飛ばし、顔面を手拳で殴打し、首を絞めるなどの暴行を加えた疑いが持たれています。事件は男が自ら「暴力をふるった」と警察に通報したことで発覚。警察の調べに対して