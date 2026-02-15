ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に向けての、侍ジャパンの事前合宿2日目が15日、サンマリン宮崎で行われ、日本野球機構（NPB）の榊原定征コミッショナー（82）が激励に訪れた。練習前に円陣の前でナインに激励の言葉をかけた。「5回のうち3回は優勝している。当然、今回も連覇を期待している、頑張ってほしいと申し上げました」。スター軍団の米国、ドミニカ共和国を始め、1次ラウンドで対戦する韓国、台湾なども過