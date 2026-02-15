日本維新の会の吉村洋文代表が１５日放送のテレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」に出演した。与党の大勝を受け、維新の連立政権入りについて「選挙が終わって、数日後に行われる国会は高市さんは内閣改造はしないとおっしゃってるので、僕もそれは聞いてますから、それが維持されます」と今国会での可能性は否定した。その上で、「その少し先にどこかのタイミングで、内閣改造っていうのが必ずあるんですよ。高市さん