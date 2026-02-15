大西流星(なにわ男子)と原嘉孝(timelesz)がW主演する『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』(3月7日スタート、毎週土曜22:00〜)に、蓮佛美沙子、萩原聖人らが出演する。『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season2』大西演じる、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”というニートの青年・小柳龍一(通称：ロン)が、原演じる兄貴分の捜査一課の刑事・岩清水欽太(通称：欽ちゃん)や