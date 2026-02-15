完璧なはずの彼らが見せたのは、かっこよさだけではない、不器用で人間らしい姿だった…。フジテレビ系『クイズ!イケメンパラダイス』(15日スタート、毎週日曜23:15〜 ※全3回)で、芸能界屈指のイケメンたちが挑んだのは、“誰でも分かるはず”の超常識クイズ。自信に満ちた表情の裏で、迷い、戸惑い、そして思わずこぼれる本音――イケメンたちの“素顔”が垣間見える。(左から)チームRED、チームBLUE芸能界屈指のイケメンと芸人