【その他の画像・動画等を元記事で観る】歌手、声優として精力的に活動する佐々木李子が、2026年6月3日にフルアルバム『RI PATHOS』を発売する。1月から5カ月連続でアルバム収録楽曲を先行配信することが発表されており、この度先行配信第二弾となる楽曲「魂の麻辣湯」が14日より配信リリース。本楽曲は佐々木李子がこよなく愛する“麻辣湯”への愛が溢れすぎて誕生した楽曲である。先行配信第二弾の配信に合わせて、フルアルバム