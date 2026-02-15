３月開催のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に向けた侍ジャパンの宮崎強化合宿２日目（サンマリン宮崎）に、ドジャースのゲレン・カー副社長らが視察に訪れた。ブルペンにも足を運び、伊藤大海（日本ハム）や高橋宏斗（中日）らの投球に熱視線を送った。将来的にメジャー挑戦の可能性もある両右腕の力強い投球を見つめ、時折うなずく場面もあった。大谷翔平投手、山本由伸投手、佐々木朗希投手が所属し、昨季は