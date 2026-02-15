「地域のみんなで子育てしよう」というママ友の言葉に、最初は共感していました。しかし彼女はそれを口実に、我が家へ自分の子を長時間放置するようになり…これは彼女の言う「助け合い」なのでしょうか？どう考えても都合よく他人を利用しているだけでは…!?＞＞ 【まんが】「地域で子どもを育てる」をはき違えたママ(ウーマンエキサイト編集部)